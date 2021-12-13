بعد تصريحه: «مش بيقول كلام مفهوم»..رامي صبري يتراجع: «ويجز شاطر ومجتهد»

/665955/بعد-تصريحه-مش-بيقول-كلام-مفهومرامي-صبري-يتراجع-ويجز-شاطر-ومجتهد

حرص المطرب رامي صبري، الرد على استياء ويجز من الإنتقادات التي وجهت له من الفنانين خلال لقائتهم التليفزيونية، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد إهانته بل يجده من المطربين الموهوبين.

دوت الخليج يرصد تراجع رامي صبري ودعمه لويجز

وكتب رامي صبري، عبر خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “يا ويجز يا حبيبى أنا قلت أنا بسمعك وبحب شغلك ولكن مش بفهم الكلام وده ميقللش من شغلك بالعكس أنت شاطر جدًا ومجتهد وناس كتير بتحب شغلك وما تفهمش كلامى غلط".

وكان قد كتب ويجز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال خاصية ستوري: «هو الفنانين مينفعش يطلعوا في البرامج يتكلموا عن نفسهم، لازم اسمي يتحط في جملة، ماتبص في ورقتك».

رامي صبري يطرح حياتي مش تمام 2

ويطرح رامي صبري خلال الفترة القليلة المقبلة، عمل غنائي جديد، لاستكمال أغنيته الأولى «حياتي مش تمام»، والتي حققت نجاحًا ساحقًا، في بداية عرضها.

ويتعاون رامي صبري في أغنيته الجديدة مع الملحن عزيز الشافعي، وقررا طرحها قريبًا، بعنوان«حياتي مش تمام 2»، وفقا لما صرح به الفنان من خلال راديو إنرجي.

كلمات أغنية حياتي مش تمام 2

وتقول كلمات أغنية «حياتي مش تمام 2»: «قاعد دلوقتي لوحدي مع نفسي وبفكر ... إيه الذنب اللي أنا أذنبته والمفروض عنه بكفر، الجرح تقيل على قلبي ومحدش بقى بيقدر ... الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعة معلمة، أنا مش قادر اتحمل أكتر على بالي ذكريات سابهالي وليالي كانت أحلى ليالي دا الغالي غالي وهيفضل غالي».

وتصدرت أغنية «هموت من غيرها» تريند رقم واحد في الأكثر روجا بين المستمعين عبر موقع يوتيوب، كما تخط العمل حاجز المليون مشاهدة، في أقل من يومين.

رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة «هموت من غيرها»

وكان شوق الفنان رامي صبري الجمهور لأغنيته الجديدة، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: "صباح الفل علي حبايبي ان شاء الله أغنيتي الجديدة هموت من غيرها هتكون علي جميع المنصات العربيه يوم 18/11 / 2021 ان شاء الله نجاح كبير ".