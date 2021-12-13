/665957/حزب-حماة-الوطن-يشيد-بجهود-وزارة-الداخلية-في-حماية-البلاد-من-المخططات-الإجرامية

أشاد حزب حماة الوطن، بما تبذله وزارة الداخلية من جهود في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته.

دوت الخليج

التسريبات المفبركة

وثمن الحزب، الجهود الأمنية، في كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المُفبركة التي أذاعها الإخواني الهارب عبد الله الشريف، عبر قناته باليوتيوب، وسرعة القبض على المتورطين، الذين عكفوا على ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة، بهدف إثارة البلبلة في أوساط المصريين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.

وأكد الحزب، دعمه لكافة الجهود المبذولة من أجهزة الدولة، للحفاظ على مؤسساتها واستقرارها، مشدداً على وقوفه كحائط صد، وبذل كل الجهد لرد حرب الشائعات والأخبار المغلوطة، التي تهدد أمن البلاد.