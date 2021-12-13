/665961/شيماء-حلاوه-تطالب-بوضع-اليات-للحفاظ-على-المعايير-الدولية-لتحقيق-سلامة-التلاميذ-ومكافحة-العنف-فى-المدارس

علقت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بالجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بضرورة أن يتضمن القانون بندا عن "حماية امن وسلامة الاطفال والتلاميذ" من خلال مراعاة المعايير الدولية التى تحقق امن وسلامة التلاميذ داخل المباني التعليمية

دوت الخليج

هيئة ضمان الجودة

وطالبت "حلاوه" باضافة نصا صريحا يضمن تحقيق الحد الادني لتحقيق المعايير الدولية بشأن أمن وأمان التلاميذ داخل الحرم التعليمي، وتوافر الحد الأدني من حماية الأرواح ومكافحة العنف فى المدارس.

وان تكون من ضمن مهام الهيئة القومية للتعليم " تقويم البرامج والاداء فى المؤسسات التعليمية، وايضا سلامة المباني التعليمية وجاهزيتها وصيانتها" نظرا لتهالك بعض المباني المدرسية، وعدم صلاحيتها للعملية التعليمية وبشكل يهدد امن وسلامة التلاميذ

وأشارت عضو مجلس النواب، فى كلمتها بالجلسة العامة الى مدى اهمية سلامة التلاميذ قبل سلامة المباني ايضا، خاصة بعد وقوع العديد من الحوادث التى انتشرت فى الآونة الأخيرة.