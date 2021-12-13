مساعد وزير الداخلية الأسبق: عبدالله الشريف سلم أصحاب التسريب تسليم أهالى

جدة - نرمين السيد - وجه اللواء مجدى عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، الشكر للإخوانى عبدالله الشريف لأنه السبب فى تسليم المسؤولين عن فيديو التسريب المفبرك، معلقًا: "سلمهم تسليم أهالى، ده نصاب ونصابه اتعرفوا على سمسار واتعرفوا على النصاب الكبير عبدالله الشريف".





وأضاف عبدالحليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن جهاز الأمن الوطنى يوجه ضربات موجعة بشكل مستمر للتنظيم الإرهابى. وتابع: "عبدالله الشريف نشر المكالمات وفرح بيها وسلم المتهمين تسليم أهالى"، داعيًا الإعلاميين إلى عدم نشر المعلومات قبل صدورها من قبل الجهات الرسمية، لأن التنظيم الإرهابى يستغل ما يصدر عن وسائل الإعلام.

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