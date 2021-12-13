الأرصاد تكشف حقيقة تأثر الجو بغاز أكسيد النيتروجين وتلوث الهواء

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أكسيد النيتروجين أحد أكاسيد النيتروجين العديدة، له الصيغة NO2. وهو غاز فى الحالة الطبيعية، لونه بني- محمر له رائحة نفاذة حادة.

وتابعت هيئة الأرصاد أن ثانى أكسيد النيتروجين من أهم ملوثات الهواء وأكثرها شيوعًا، ويسبب التسمم عند استنشاقه و تعتبر الانبعاثات المرورية هى المصدر الأساسى لأكاسيد النيتروجين بينما تنتج بعض التركيزات الصغيرة من محطات الكهرباء وبعض المصادر الصناعية الاخرى الا أن الانبعاثات الصادرة من محطات الكهرباء والمناطق الصناعية تكون فى معظم الأحوال مرتفعة عن محطات الرصد ويساعد ارتفاعها على سرعة انتشار الملوثات فى الجو لذلك تعتبر الانبعاثات المرورية هى المصدر الأساسي.

وقالت: وضعت منظمة الصحة العالمية توصية عالمية للحد من التعرض بتحديد قيمة أقل من 20 جزء فى البليون للتعرض المزمن (المتوسط الزمنى) وقيمة أقل من 100 جزء فى البليون (لمدة ساعة واحدة) للتعرض الحاد، باستخدام ثنائى أكسيد النيتروجين كمؤشر للملوثات الأخرى الناتجة عن احتراق الوقود.

وطمأنت هيئة الأرصاد المواطنين بأنه تبعا للنماذج العددية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لم تتجاوز القيم الحد المسموح به اليوم أو خلال الأيام القادمة.

وتبعا للقياس المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية لم تتجاوز التسجيلات النسبية المسموح بها حيث وصلت أقصى نسبة مسجلة هى 50 جزء من البليون.