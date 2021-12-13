مصدر أمنى ينفى القبض على والد عبد الله الشريف

نفى مصدر أمنى القبض على والد عبد الله الشريف، وأن تم استدعاءه لفحص تحويلات ماليه وارده له من الخارج والتنبيه عليه بإحضار المستندات اللازمه وتم صرفه.

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