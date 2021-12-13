/665963/المحافظ-يحتضن-والد-شهيد-سيناء-بقرية-الحلافي-جنوب-سوهاج

زار اليوم اللواء طارق الفي، محافظ سوهاج، والد الشهيد «راكان جمال»، بقرية الحلافي التابعة لمركز البلينا جنوب سوهاج، والذي استشهد في سيناء أول أمس لتأدية واجب العزاء.

كان برفقة محافظ سوهاج في زيارة والد الشهيد كل من النائب أحمد فوزي، والعميد نبيل شحاتة مستشار محافظة سوهاج العسكري، ولطفى على، رئيس مركز ومدينة البلينا جنوب سوهاج.

محافظ سوهاج يزور والد شهيد الحلافي

دعا محافظ سوهاج للشهيد أن يتغمده الله بواسع رحمته ويلهم اهلة الصبر والسلوان وان يعوض شبابة في الجنة، وأن من يضحي من أجل الوطن لا يمكن نسيانه ويظل في ذاكرة الجميع.

وقال والد الشهيد إن استشهاد نجلة قضاء وقدر وشرف له أن ينال الشهادة في سبيل الوطن، وأنه على أتم الاستعداد للتضحية ببقية أخوته ونفسة فداء للوطن إن لزم الامر.

وفي لافتة طيبة قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج باحتضان والد الشهيد عند رؤيته، مؤكد أن الشهيد فى الجنة وهو أبن الجميع من أبناء هذا الوطن الشرفاء.

محافظ سوهاج ينعي شهيد سيناء ابن قرية الحلافي بالبلينا

يذكر أن محافظ سوهاج أمس نعى ببالغ الحزن والأسى الشهيد مجند " راكان جمال أحمد " ابن قرية الحلافي بمركز البلينا، والذي استشهد في سيناء، معربا عن خالص العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد أناب محافظ سوهاج اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ لاستقبال جثمان الشهيد اليوم بمطار سوهاج العسكري، بحضور العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، ومرافقة جثمان الشهيد حتى مثواه الأخير .

محافظ سوهاج يستقبل وفد مستقبل وطن لدعم الاندية

إستقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ،واللواء محمد مصطفي، أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والنائب أحمد نشات، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، والدكتور محمد ابو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب والمهندس محمد لبيب، عضو مجلس النواب، وامين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، والنائب احمد عواجة والنائب رفعت شكيب، والنائب نشأت فؤاد عباس، والنائب خالد أبو الوفا، وهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، وعدد من رؤساء الأندية الرياضية.