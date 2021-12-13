/665945/راموس-عن-مواجهة-ريال-مدريد-كنت-أتمنى-مواجهة-فريق-آخر

علق الإسباني سيرخو راموس المدير الفني، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نتيجة قرعة دور الثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أسفرت قرعة دور أبطال أوروبا الأولى على مواجهة مانشستر يونايتد، ولكن بعد غعادة القرعة بسبب الخطأ التقني في القرعة، يلتقي باريس مع ريال مدريد.

تصريحات سيرخو راموس

‏وقال سيرخيو راموس : "أتمنى لو واجهنا فريق آخر، لدي الكثير من المودة تجاه ريال مدريد وهذا لن يغير شيئاً، سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي باريس ".

وأضاف: ‏"عندما كنت في الطائرة علمت ان المان يونايتد هو خصمنا كنت متحمساً لذلك ولكن عندما وصلت تفاجأت بان الخصم اصبح ريال مدريد ، كانت أمنياتي غير ذلك لكن هذا هو حال كرة القدم ".

واختتم: ‏"انا وميسي لاعبون خضنا الكثير في عالم الكرة وحصلنا على بطولات عديدة والآن نحن في باريس لمواصلة هذه النجاحات ".

وأسفرت القرعة التي أقيمت في مدينة "نيون" السويسرية ظهر اليوم الأثنين عن مواجهات نارية للدور المقبل الناري والمنتظر.

الأندية المتأهلة لدور الـ 16 :

ريال مدريد الإسباني، أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، ريد بول سالزبورج النمساوي.

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتنج لشبونة البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، فياريال الإسباني، بنفيكا البرتغالي، ليل الفرنسي.

قرعة مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا:

المواجهة الأولى: ريد بول سالزبورج النمساوي ضد بايرن مينوخ الألماني

المواجهة الثانية: سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

المواجهة الثالثة: بنفيكا البرتغالي ضد أياكس الهولندي

المواجهة الرابعة: تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي

المواجهة الخامسة: أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

المواجهة السادسة: فياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي

المواجهة السابعة: إنتر ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي

المواجهة الثامنة: باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد الإسباني