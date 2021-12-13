الزمالك يستعيد ذكرى رائعة دونجا صاحبة الذهب

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نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس يوك"، هدف تامر عبد الحميد في اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2002 أمام الرجاء المغربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب الحساب الرسمي للزمالك: "13 ديسمبر من ينسى ذلك اليوم؟ في مثل هذا اليوم عام ٢٠٠٢، استطاع نادي الزمالك تتويج مجهوداته بالفوز بالبطولة الإفريقية في ليلة قرر تامر عبدالحميد التصويب من مسافة بعيدة ليحفر بها النجمة الإفريقية الخامسة لنادينا الحبيب. شاركنا بذكرياتك مع تلك المباراة".

وفاز الزمالك حينها على الرجاء بنتيجة 1/0، ليتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخة على حساب الرجاء المغربي.

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام نظيرة المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

الجدير بالذكر ان حقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا في آخر الجولات بهدف نظيف، ليصل إلى النقطة الثالثة عشر في المركز الثالث، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر الأهلي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك والرائد السعودي

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.