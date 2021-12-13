/665968/رياضة-النواب-توصي-مراعاة-الصحة-والسلامة في-جميع-المنشآت-الشبابية-الفندقية

جميع اوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة ،وزارة الشباب بمراجعة الصحة والسلامة في جميع المنشآت الشبابية والرياضية والمنشآت التى يتواجد بها اماكن فندقية على مستوى محافظات مصر.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بتأخر بعض الانشاءات والتطوير في مراكز الشباب ، في عدد من المحافظات .

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن طلب الاحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن تردى وسوء حالة المنشآت بمركز شباب الشلالات بالإسكندرية وذلك بحضور الدكتور ضياء دويدار مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب.

وعلق الدكتور ضياء دويدار ، مدير عام المنشآت الشبابية ان وزارة الشباب والرياضة تعمل على تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب أو أي ملحقات خاصة بها سواء من خلال الموازنة الاستثمارية المحلية أو المركزية في ضوء توافر الاعتمادات المالية والمقترحات الانشائية التي ترد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات . وأضاف انه قد تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، والتى افادت بانه تم طرح منشآت المركز للتطوير الشامل بنظام حق الانتفاع، وذلك بما يتناسب مع الطابع المعماري لمنطقة الشلالات ضمن مشروعات الطرح الاستثماري التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم اسناد الأعمال بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عام، وقد تم التعاقد بين (المركز – الجهة المنفذة) بمعرفة الوزارة، وجاري حاليًا السير في الإجراءات القانونية لاستخراج التراخيص

كما ناقشت اللجنة طلب احاطة بشأن تطوير ورفع كفاءة نادى الكشافة البحرية بالحجارى بالانفوشى، واكدت ايمان عبدالجبار، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب انه قد قامت لجنة فنية من الادارة الهندسية بالوزارة لمعاينة الموقع للوقوف على حجم الاعمال المطلوب تنفيذها بالموقع ثم تبع ذلك عقد اجتماع مع إدارة جمعية الكشافة بالموقع لمناقشة مدى إمكانية تنفيذ اعمال التطوير من ايرادات الجمعية المركزية للكشافة البحرية نظرا لورود طلب اعمال التطوير بعد اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى. واضافت انه في حال قيام جمعية الكشافة من الانتهاء من اعمال التطوير فى ضوء الإجراءات القانونية والادارية المتبعة ستقوم وزارة الشباب والرياضة بفرش وتجهيز الموقع.

وطالب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة مسئولي وزارة الشباب مدها بالمستندات الدالة على إجراءات الطرح الاستثمارى لمركز شباب الشلالات بالإسكندرية. كما طالب رئيس اللجنة بضرورة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة نادى الكشافة البحرية بالحجارى بالانفوشى.