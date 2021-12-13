عبدالعال: القاهرة تمثل فرصة فريدة للمدن الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة تشكل فرصة للتعرف على ما يمكن أن تستفيد منه باقى الشقيقات فى المدن الإفريقية حيث أن القاهرة بحجم سكانها الكبير وبتوسعها العمرانى تقدم فرصة فريدة للتعرف على الأسلوب الأمثل لمواجهة التحديات التى تواجه المدن الإفريقية سواء كانت تنموية أو اجتماعية أو صحية أو ثقافية أو مناخية.





جاء ذلك خلال كلمة محافظ القاهرة والتى ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والعشرين للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المقامة بالرباط.

وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة كان لها شرف استضافة الدورة السابقة الخامسة والعشرين للمنظمة حيث تم توقيع اتفاقية مقر إقليم الشمال بحضور رئيس الوزراء، وهى الفاعلية التى تؤكد على علاقات العمل المشترك الذى يسعى لرفعة شأن المنظمة والقارة الإفريقية على كافة الأصعدة، مؤكدا أن القاهرة تبذل جهدا لتحقيق أهداف استضافة قمة منظمة المدن والحكومات الإفريقية Africities فى دورتها التالية للدورة المقررة فى مدينة كيسومو الكينية مشيرا إلى أنه سيتم السعى خلال الدورة المقترح لها 2025 أن تكون إضافة لأعمال وإنجازات منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية بقيادة للسكرتير العام جان بيير أيلونج امباسى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللقاءات التى تمت على هامش مؤتمر احتفالية المدن العالمى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للهابيتات كان فرصة لتقديم صورة ناصعة لقاراتنا الإفريقية من خلال جلسات المؤتمر والتى تدارست تحدى المناخ ما أسهم فى الوصول الى توصيات تراعى مصالح قارتنا وتعكس قدرة منظمتنا ومن خلال إبراز إرادة المدن الإفريقية على تحقيق التغيير وتقديم الرؤى مؤكدا أن التحديات التى تواجهها مدننا لن يتم مواجهتها فرديا خاصة وأنها كلها تحديات عابرة للحدود كتحدى الجائحة التى نعانى منها جميعا أو تحدى التنمية الاقتصادية الذى يحتاج لتضافر الجهود.

ووجه محافظ القاهرة الشكر فى كلمته للسكرتير العام جان بيير وسكرتارية منظمه الموقرة لثقتهم فى استضافة مصر المجلس الأول لمدن شمال إفريقيا بالأقصر وهو الاجتماع الذى تم فى إطار من الصداقة والأخوة والحرص المشترك على رفعة شأن منظمتنا وتحقيق آمالها وطموحاتها والتمهيد لمشاركة فاعلة من مدن شمال إفريقيا فى قمة المدن الإفريقية فى 2022Africities فى مايو القادم فى كيسومو- كينيا.

وأضاف أنه يوما بعد يوم تؤكد منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية جدارتها فى التعامل مع تحدى التنمية الاقتصادية وكذلك ما يتعلق بتحدى المناخ مشيرا إلى أن الزيارة الهامة للسيد جان بيير والوفد المرافق له لمدينه جلاسكو والمشاركة فى 26Cop تمهد الطريق لمشاركه اخرى فاعلة فى قمة المناخ الدولية 27 Cop التى ستستضيفه مصر فى مدينه شرم الشيخ خلال الشهور القادمة.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة العمل من أجل أن يكون للمنظمة حضورا واسعا فى هذا المؤتمر كما كان الحال فى جلاسكو تمهيدا للتأكيد على ان تحدى المناخ وهو التحدى القادم الذى يجب ان تلتفت اليه المدن الإفريقية.

ووعد محافظ القاهرة بإتاحة كل الفرص لمكتب الشمال نارو وتقديم كل الامكانيات حسب اتفاقية المقر لتمكينه من ممارسة عمله وليصبح منارة إفريقية لتحقيق الأهداف والطموحات وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والشراكات الكفيلة بتعزيز قدرة المنظمة ومقر إقليم الشمال فى المرحلة القادمة.

كما أكد على أنه خلال المرحلة القادمة وتمهيدا لاستضافة لـ 25Africities ستعمل محافظة القاهرة على إتاحة كل الخبرات التى تملكها مع دعوتهم للنظر فى إمكانية عقد اتفاقيات توأمة حيث أن مواجهة التحديات التى تواجهها المدن الإفريقية تحتاج إلى تبادل الخبرات.

وأكد محافظ القاهرة أنه لدينا نماذج ناجحة يمكن تبادلها سواء على المستوى الثنائى من خلال اتفاقيات توأمة أو من خلال الدعوة لمؤتمرات نوعية يتم التنسيق بشأنها مع جان بيير امباسى منها أيضا موضوعات تتعلق بالتدريب حيث تم خلال اجتماعات مجلس المدن الإفريقية فى الأقصر التوقيع على اتفاقية التدريب بين جهات التدريب التابعة للمنظمة ومركز التنمية المحلية فى سقارة وهو ما سيتيح آفاق للتدريب خاصة فى إطار ما تم الاتفاق عليه فى المذكرة المشتركة التى تم توقيعها مع التركيز على الآفاق المستقبلية على رأسها تحدى الرقمنة وسد الفجوة الرقمية وتحدى المناخ والتنمية الاقتصادية وغيرها من التحديات.