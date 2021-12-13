طبيبة أطفال لـ مساء dmc: «دوشين» مرض وراثى ينتج عن خلل جينى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هبة العوضى أستاذ مساعد طب الأطفال للأمراض العصبية والوراثية، إن دوشين "ضمور العضلات" من الأمراض الوراثية الناتجة عن خلل جينى يؤثر على بعض البروتينات، حيث يولد الطفل بشكل طبيعى ولكن بعد عمر عامين يظهر على الطفل مشاكل فى المشى أو عدم الاتزان والوقوع أثناء المشى.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن تشخيص المرض الموجود فى العائلة وعمل كشف مبكر أثناء الحمل، ومعرفة الطفرة الجينية بعد ولادة الطفل يساعد فى علاج الطفل قبل تطور الأعراض. وأوضحت أستاذ مساعد طب الأطفال للأمراض العصبية والوراثية، أن علاج الطفل المصاب بـ دوشين يبدأ بالعلاج الطبيعى لمنع تيبس العضلات أو تشوه المفاصل، لافتة إلى أن العلاج المتوافر لا يشفى من المرض ولكن يعمل على تقليل تقدم المرض.

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