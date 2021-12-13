صندوق مكافحة الإدمان لـ مساء dmc: فصل الموظف المدمن بداية من الأسبوع المقبل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن القانون ليس هدفه قتل الموظف ولكن تضييق الفرص أمام الموظف، لكى يتتقدم للعلاج، حيث يعطى القانون فترة 6 أشهر للعلاج.
وأوضح أنه سيتم تطبيق القانون منتصف ديسمبر، وتقدم ما يقرب من 9 آلاف موظف للعلاج حتى الآن، خشية تطبيق القانون عليهم خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "نرفع شعار لتعيش لكيفك للأكل عيشك".
وأشار إلى أنه سيتم فصل الموظف المدمن بداية من الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه بعد الكشف على 450 ألف موظف انخفضت نسبة التعاطى إلى 1.7%، ومع تطبيق القانون ستنخفض النسبة بكثير، متابعًا: "من يمتنع أو يتهرب من التحليل يعتبر حالة إيجابية".
ولفت إلى أن الحشيش فى مقدمة المخدرات الأكثر انتشارا ثم الهيروين ثم الترادمادول ثم المخدرات التخليقية، منوها إلى أن الخط الساخن يقدم خدمات العلاج مجانا وبسرية تامة رغم التكلفة الباهظة.
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