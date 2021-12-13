توجيهات عاجلة من محافظ الأقصر أثناء التقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد - أكد مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المسبقة التى تضمن الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والسيول، واستمرار رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة.





ووجه المحافظ باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات، إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى، وتقديم تقرير دورى أسبوعى للتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول، وكذلك مصارف الأمطار، والاطمئنان على توافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم مياه الأمطار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى رقم 7 الذى عقده المحافظ، اليوم الاثنين، بحضور محمد عبدالفتاح أدم السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هدى المغربى سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة بذل أقصى الجهود والتسهيل على المواطنين لتلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن الدولة وفرت ملايين الجرعات الخاصة باللقاحات.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بإعداد حصر شامل لكل مواقف سيارات "السرفيس" بالمحافظة، مع وضع خطة واضحة مقترحة لتطويرها، كما تمت موافقة أعضاء المجلس التنفيذى على إعطاء مهلة جديدة لإعادة ترخيص السيارات "الكبود" العاملة بالمحافظة لمدة 6 أشهر اعتبارا من 1 يناير القادم تنتهى فى 30 يونيو 2022.

واستعرض المحافظ مع المسئولين عن ملف "حياة كريمة" نسب الانجاز والمعوقات، تم حل بعضها اثناء الاجتماع فى حضور التنفيذيين والتوجيه بحل باقى المشكلات والمعوقات تباعا.

وأشار إلى انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجارى، مؤكدا ضرورة التنسيق بين مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى لتيسير إجراءات حصول جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات على التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والمسئولين عن منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ما تم من تحريره من العقود والمعوقات، والتأكيد على حل المشاكل وصولا إلى تحقيق المستهدف.