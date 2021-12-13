طارق شوقى يستعرض منظومة تطوير التعليم بقمة RewirEd فى دبى

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مشاركته بفعاليات قمة "RewirEd" للتعليم بدبى نظام التعليم المصرى الجديد 2.0 والتعاون مع البنك الدولى الذى بدأ منذ 4 سنوات وأهمية البيانات فى بناء نظام التعليم.





وذكر بيان صادر عن الوزارة مساء اليوم أن الوزير استعرض التجربة المصرية خلال مشاركته، فى حلقة نقاش نظمها البنك الدولى بعنوان "تحسين التعلم من خلال البيانات: ميثاق بيانات التعلم" والتى تناولت أهمية وجود بيانات تعليمية أكثر وأفضل بالنسبة للمعلمين والطلاب فى جميع المراحل، والحاجة إلى بيانات التعلم لدعم عمل المعلمين وكيف يمكن للبلدان تقييم التعلم واستخدام البيانات وكيف يمكن للمجتمع الدولى تحسين التنسيق والجودة فى الجهود العالمية لقياس ما يتعلمه الطلاب.

شارك فى الجلسة ستيفانيا جيانينى مساعد المدير العام لليونسكو والدكتور ديبو مونى وزير التربية والتعليم فى بنجلاديش وجايمى سافيدرا مدير التعليم بالبنك الدولى وروبرت جينكينز مدير التعليم باليونيسف.

وشارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى حلقة نقاش بعنوان "الابتكارات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى أنظمة التعليم"، بمشاركة الدكتور عبد الرحمن العاصمى مدير عام مكتب التربية العربى لدول الخليج والدكتورة ميثاء الشامسى وزير دولة بدولة الإمارات العربية المتحدة والدكتور سعود بن سعيد المثانى الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع والدكتور منصور العور مدير جامعة حمدان بن محمد الذكية ورئيس مجلس إدارة معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات فى التعليم والدكتور ماجد بن على النعيمى وزير التربية والتعليم مملكة البحرين.

وسلطت هذه الجلسة الضوء على الحاجة إلى التحول فى التعليم لمواصلة رعاية شعور قوى بالابتكار كجزء من المحادثة.

وناقش الوزير خلال الجلسة الرؤية المستقبلية لمصر خصوصا من ناحية اكتساب الطلاب المهارات التى تساهم فى جاهزيتهم لسوق العمل.

شارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أيضا فى جلسة نقاش نظمتها اليونيسيف تحت عنوان "تصور جديد للتعليم: التعلم الرقمى لكل طفل بحلول عام 2030" وتناولت إبراز مدى تهميش الفئات (الفتيات، الأطفال الذين يعيشون فى المناطق الريفية، الأطفال المتنقلون وغيرهم ) من خلال حلول التعلم الرقمى، وإظهار التغيير على نطاق واسع من خلال دمج التعلم الرقمى فى التعليم بما فى ذلك التكنولوجيا الحدودية، كذلك إبراز كيفية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص ومع المعلمين.

وخلال الجلسة عرضت اليونيسف كيفية تنفيذ التعلم الرقمى على نطاق واسع، مع التركيز المتعمد على الأطفال المهمشين والتغيير على مستوى النظام من خلال جلسة تفاعلية ومختلطة لأصحاب المصلحة المتعددين.

جدير بالذكر أن "ريوايرد" منصة عالمية تم إطلاقها من قبل دبى للعطاء، بالشراكة مع إكسبو 2020 دبى، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون حافزا على إعادة تعريف التعليم لضمان مستقبل مستدام ومبتكر وفى متناول الجميع.