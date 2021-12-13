الأرصاد تكشف حقيقة انتشار غاز النيتروجين السام فى هواء مصر

جدة - نرمين السيد - وأكدت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": أن أكسيد النيتروجين أحد أكاسيد النيتروجين العديدة، له الصيغة NO2، وهو غاز فى الحالة الطبيعية، لونه بنى محمر له رائحة نفاذة حادة، متابعة : "ثانى أكسيد النيتروجين من أهم ملوثات الهواء وأكثرها شيوعًا، ويسبب التسمم عند استنشاقه".

ولفت البيان إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت توصية عالمية للحد من التعرض بتحديد قيمة أقل من 20 جزء فى البليون للتعرض المزمن (المتوسط الزمنى )، وقيمة أقل من 100 جزء فى البليون (لمدة ساعة واحدة) للتعرض الحاد، باستخدام ثنائى أكسيد النيتروجين كمؤشر للملوثات الأخرى الناتجة عن احتراق الوقود، وأنه تبعا للنماذج العددية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لم تتجاوز القيم الحد المسموح به اليوم أو خلال الأيام القادمة.



وأكد البيان أنه تبعا للقياس المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية لم تتجاوز التسجيلات النسبية المسموح بها حيث وصلت أقصى نسبة مسجلة هى 50 جزء من البليون.



وذكر البيان أن الانبعاثات المرورية هى المصدر الأساسى لأكاسيد النيتروجين بينما تنتج بعض التركيزات الصغيرة من محطات الكهرباء وبعض المصادر الصناعية الأخرى، وأن الإنبعاثات الصادرة من محطات الكهرباء والمناطق الصناعية تكون فى معظم الأحوال مرتفعة عن محطات الرصد ويساعد ارتفاعها على سرعة انتشار الملوثات فى الجو لذلك تعتبر الإنبعاثات المرورية هى المصدر الأساسى.