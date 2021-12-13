الصحة: بدء تصنيع اللقاحين المصريين لكورونا من 6 إلى 8 شهور

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، أن مصر بها أكثر من جهة بحثية تعمل منذ ظهور فيروس كورونا على انتاج لقاح مصري بأيد مصرية وجهات تصنيع مصرية، مشيرا إلى أن واحد من هذه الجهات المركز المصري للبحوث وحصل على موافقة لإجراء التجارب الاكلينيكية منذ أقل من شهر.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك جهة بحثية أخرى من جهات تابعة لوزارة الزراعة ومركز الطب التجددي بالقوات المسلحة نجحوا فى اجراء التجارب ما قبل الإكلينيكية على الحيوانات على لقاح مصري يتم استخدامه.
وتابع: "الان انتهينا إلى أننا قدمنا الملف إلى هيئة الدواء، وخلال حوالي أسبوع يتم النظر في الملف لبدء العمل"، مؤكدا أن المؤشرات الأولية فى اللقاحين إيجابية والأمان والفاعلية جيدة ولدينا أمل خلال فترة تصل من 6 إلى 8 شهور يتم البدء في تصنيع اللقاحين المصريين.
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