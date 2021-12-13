متحدث الصحة: لدينا 46 مركزا لزراعة الأعضاء البشرية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، وجود 46 مركزا مرخصا لزارعة الأعضاء البشرية في مصر، مفيدا بأنه منذ يناير الماضي حتى الان صدرت 466 موافقة خاصة بزراعة الأعضاء، وملف زراعة الأعضاء مهم جدا والقيادة السياسية تتابعه بشكل مباشر.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القانون الخاص بزراعة الأعضاء يسمح بنقل الأعضاء من المتوفى لكنه لم يتم تفعيله حتى اليوم ونخطط لإعادة عرض ملف نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي على المجتمع.

وتابع: "نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي لا يتعارض من القواعد الدينية ولكن نحتاج الى حوار مجتمعي لتوضيح هذا الامر"، موضحا أن تقبل المجتمع لفكرة نقل الأعضاء أهم من كل القوانين.