مستشار رئيس الوزراء: تنظيم مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ فخر لكل مصر

قال الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن عقد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بشرم الشيخ، يعد فخر لمصر، خاصة فى ظل إشادة جميع المشاركين من 159 دولة بقوة التنظيم ودقته، وتابع:" لو أى مصرى موجود هنا هيكون فخور جدًا ببلده وما يحدث فيها كلمات الشكر والإطراء من قبل الحاضرين كبيرة جدًا".

وأضاف "محمود"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والذى تترأسه الدكتورة غادة والى، هو من يتولى تنظيم المؤتمر، وذلك يؤكد أن مصر موجودة فى الساحة الدولية بقوة.

ولفت "محمود"، إلى أن الدولة المصرية كما أنها تحارب الفساد تعمل أيضًا على الارتقاء بحياة المواطنين، كون رفع مستوى المواطنين الاجتماعى يساعد على تقليل الفساد، وتابع: "والدولة المصرية تتبنى مشروعات ومبادرات عملاقة مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة من أجل الارتقاء بحياة المواطنين".