/665969/مهاجم-الإسماعيلي-يكشف-عن-مفاجئة-أمام-سموحة-وفيوتشر-بالدوري

أكد أحمد مصطفى جناح الإسماعيلي أن المدرب الأرجنتيني خوان براون على قدر كبير من التميز، مشيرا إلى أن النتائج ستتحسن في ظل ما قدمه الجهاز الفنى من جهود كبيرة خلال المعسكر الأخير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف: "الجهاز الفنى ومدرب الأحمال يعملون بإحترافية كبيرة ووفق خطة من أجل الإرتقاء بالمعدلات البدنية والخططية والنهوض بالفريق بشكل سريع وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابي".

وتابع: "تعرضت لفترة من غياب الثقة والدعم أثناء تولى الجهاز الفنى السابق، فضلا عن خضوعى لأحمال بدنية زائدة".

وواصل: "اللاعبون قدموا مستوى ونتائج مميزة مع إيهاب جلال بسبب وجود نظام وتعامل نفسي سليم، وهو ما اتوقع تكراره مع المدرب الأرجنتيني".

وأكمل: "جميع اللاعبين تعهدوا بالحصول علي 6 نقاط في مباراتي سموحة و فيوتشر، بعدما واجهنا سوء توفيق في مباراتى غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفي لقاء المقاولون تقدمنا بهدف ونحن بعشرة لاعبين لكن استقبلنا هدف من ضربة ثابتة".

واختتم أحمد مصطفى: "هدفنا تحسن نتائج الفريق و إنهاء الدوري بمركز يليق بحجم الإسماعيلي، لدينا فترة توقف أخري لمدة 45 يوم بعد مباراتي سموحة وفيوتشر ستكون مفيدة للفريق".

نتيجة مباراة الإسماعيلي والبنك

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق البنك، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه الخسارة تستمر سلسلة نادي الإسماعيلي في الإستنزاف والصقوط في مؤخرة جدول ترتيب الدوري، بعد الخسارة الأولى أمام الأهلي، والثانية بالجولة الثانية أمام سيراميكا، واليوم تأتي الثالثة أمام البنك الأهلي، وعلى أرض الدراويش.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد هلال، في الدقيقة السبعين من عمر المباراة، بعد طوال أحداث اللقاء وإهدار الدراويش العديد من الفرص.