بالأرقام.. أحمد فتوح ملك الدفاع في منتخب مصر بكأس العرب

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تفوق أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر، خلال بعض الاحصائيات والأرقام الدفاعية للاعبي الفراعنة خلال مواجهات كأس العرب حتى الأن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبالرغم من دور أحمد فتوح المهم في الجانب الهجومي، والبعض يصنفه بأنه يقدم أداء مميز في الهجوم فقط مع ضعفه في الدفاع، إلا وأن اللاعب قدم أداء رائع دفاعياً وتفوق على جميع لاعبي منتخب مصر في بعض الأرقام والإحصائيات خلال البطولة.

ويتسعرض معكم دوت الخليج بعض الأرقام الدفاعية لمنتخب مصر في كأس العرب:

*أكثر اللاعبين فوز بالكرة خلال الالتحامات مع الخصم

- أحمد فتوح 65 كرة

- عمرو السولية 60 كرة

- محمود حمدي الونش 58 كرة

* أكثر اللاعبين في استعادة الكرة الثانية

- أحمد فتوح 46 كرة

- عمرو السولية 42 كرة

- محمود حمدي الونش 32 كرة

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبا مسائيًا على ملعب التدريب المخصص له في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للقاء المنتخب التونسي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب.

وأقيم المران على مرحلتين تضمنت الأولى تدريبات داخل قاعة "الچيم" الملحقة بملعب التدريب، وتضمنت المرحلة الثانية من المران تدريبات جماعية داخل الملعب.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب، أمام المنتخب التونسي، بعد الفوز في ربع نهائي البطولة على الشقيق الأردني بنتيجة 3/1.

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بتخصيص 50% من المساحة الإستيعابية من مدرجات ستاد ملعب اللقاء "974"، لحضور جمهور نسور قرطاجة.