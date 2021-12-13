/665976/جمال-حمزة-هناك-3-لاعبين-فقط-مؤثرين-بمنتخب-مصر

تحدث جمال حمزة نجم الزمالك السابق، عن مستوى منتخب مصر خلال مباريات كأس العرب وتأهل الفراعنة للدور نصف النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال جمال حمزة في تصريحات عبر الراديو ببرنامج "مش كورة" عبر إذاعة أون سبورت: "كيروش جعل قاعدة الاختيار فى منتخب مصر واسعة، وكنا زمان تشكيل المنتخب معروف ومحجوز لأسماء معينه".

وأكمل: "الأن لا أحد يعرف من سيلعب، وأصبح يوجد صف ثانى وثالث وهذا نجاح لكيروش وجهازه".

وأضاف: "محمد صلاح فلتة لن تتكرر والشناوى والونش فلتات وذلك الثلاثى المؤثر فقط، لو غاب أحدهم عن المنتخب سيتأثر بالتأكيد".

وأختتم قائلاً: "كيروش سوف يشعل مباريات الدورى بسبب رغبة اللاعبين في الانضمام للمنتخب، لأنه أصبح الباب مفتوع لجميع اللاعبين لدى كل الفرق".

غياب الشناوي عن تدريبات المنتخب الجماعية قبل مواجهة تونس

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبا مسائيًا على ملعب التدريب المخصص له في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للقاء المنتخب التونسي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب.

وأقيم المران على مرحلتين تضمنت الأولى تدريبات داخل قاعة "الچيم" الملحقة بملعب التدريب، وتضمنت المرحلة الثانية من المران تدريبات جماعية داخل الملعب.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب، أمام المنتخب التونسي، بعد الفوز في ربع نهائي البطولة على الشقيق الأردني بنتيجة 3/1.

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بتخصيص 50% من المساحة الإستيعابية من مدرجات ستاد ملعب اللقاء "974"، لحضور جمهور نسور قرطاجة.