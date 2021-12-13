الافتاء: الكذب وتبديل المبادئ وسيلة الحركات الإرهابية لتحقيق أطماعهم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دار الإفتاء، فى مقطع فيديو- أن سبب الدهشة والحيرة أنهم يدعون التدين ورفع راية الإسلام، وسرعان ما تزول هذه الدهشة إذا علمنا أن هذه الجماعات ليس لها علاقة بأخلاق الإسلام من قريب أو بعيد، بل هم إلى النفاق أقرب منهم للإيمان.

وأشارت الدار إلى أن من يتتبع تاريخ هذه الحركات الهدامة من نشأتها وحتى الآن يدرك تماما أن الكذب والتلون وتبديل المبادئ بحسب مصالحهم وأهوائهم هو ديدنهم ووسيلتهم الوحيدة لتحقيق أطماعهم السياسية والدنيوية، قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علىٰ ما فعلتم نادمين).