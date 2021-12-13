هانى الناظر لـ مساء dmc: الكمامة خط الدفاع الأول ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن خط الدفاع الأول ضد كورونا حتى الآن هى الكمامة، داعيا إلى ارتداء الكمامة فى أى مكان للوقاية من الفيروس.





وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن من الضرورى الحفاظ على التباعد الاجتماعى، ثم الحصول على اللقاح لتقليل مضاعفات المرض والوفاة. وأوضح أن الإجراءات الاحترازية لا تقى فقط كورونا ولكن تقى أيضَا البرد والأنفلونزا والالتهاب الرؤى، معقبًا: "محدش يزهق من النظافة بل نتمسك بيها".

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