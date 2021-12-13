جدة - نرمين السيد - قال محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه أجرى جولة اليوم لتهنئة الأهالى لعودتهم إلى قراهم وتجمعاتهم، معقبًا: "كانت حاجة مفرحة، زى ما يكون حد غايب عن مصر ورجع وبيبوس الأرض فى المطار".





وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن بعض القرى فى جنوب الشيخ زويد أجبر الإرهابيون المواطنيين على ترك أماكنهم، ولكن بعد سيطرة القوات المسلحة والشرطة بدأ المواطنين فى العودة من أجل ممارسة حياتهم العادية، متابعا: "كان لازم أكون موجود عشان أسمع مشاكلهم وناخد قرارات ثورية فى مكان الحدث، ونوفر وندبر لهم كل حاجة". وأوضح أنه تم اتخاذ قرارات سريعة بشأن المياه والكهرباء، واتخذ قرارا بزيادة التعويضات المقدمة للمواطنين عن منازلهم وحقولهم المتضررة من 25 إلى 50%. وأشار إلى أن الشيخ زويد تمتاز بالزراعة وسيتم إنشاء منطقة للصناعات الغذائية لخدمة أهالى شمال سيناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعويضات ومنطقة صناعية.. أهالى الشيخ زويد يعودون لمنازلهم «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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