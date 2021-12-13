لواء مزيف وامرأة سيئة السمعة.. قصة تسريب عبدالله الشريف المفبرك «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، أن قطاع الأمن الوطنى كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبطت المتحدثين خلالها.
ويوضح الفيديو التالى التفاصيل لأطراف عملية النصب والمكالمة المسربة بينهما، وكيفية سقوطهم فى قبضة الشرطة.
وأكدت الداخلية، أن المتهمين، الأول: يدعى "حنفى عبدالرازق السيد محمـد، 61 عاما – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة، ومسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه فى 22 قضية متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار"، وأن المتهمة الثانية تدعى ميرفت محمد على أحمد البدوى (52 عاما – حاصلة على ليسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية)
وأشارت الوزارة إلى المتهم انتحل صفة لواء مزيف للتوغل فى مجتمع رجال الأعمال، مستغلا خبرته فى أعمال النصب منذ الصغر، واحتفظ بتسجيلات لمحادثاته مع ميرفت التى ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، مؤكدة أن الاثنين لهما سمعة سيئة وينتهجان أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادى.
وتواصل حنفى مع أشخاص يواجهون مشكلات ونزاعات على الأرض لإنجاز مصالحهم، واتجه إلى رؤساء الشركات لتقوية علاقته بهم وإيهامهم بعلاقاته القوية مع مسؤولين فى الحكومة، واتفق الاثنان على تنفيذ مخططهما سويا حتى فوجئ بنشر الإخوانى الهارب عبدالله الشريف على "توتير" تسجيلا لمكالمة بينه وبين ميرفت.
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