الناظر يحذر خلال مداخلة مع مساء dmc: مجموعة البرد اختراع مش موجود فى العالم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، ما يطلق عليه مجموعة البرد اختراع "مش موجود فى العالم كله"، مؤكدًا أنه حذر فى السنوات الماضية من هذه المجموعة.





وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن من أضرار مجموعة البرد حدوث التهاب جلدى وقد تصل إلى مشاكل خطيرة تدخل المريض إلى العناية المركزة وقد يفقد حياته. ونصح بشرب الماء بكثرة خصوصا فى الشتاء للعمل على تدفق الدم والمحافظة على الأوعية الدموية والوقاية من الكسل والسمنة والمحافظة على نضارة الجلد، مضيفًا: "المفروض نشرب من 2.5 إلى 3 لتر مياه على مدار الـ24 ساعة". وعن من يشتكون من أن شربهم الماء بكثرة فى الشتاء يجعلهم يدخلون دورة المياه بكثرة، قال: "ده يعنى إن الكلية بتتغسل أول بأول وبالتالى بحافظ على نفسى من تكون الحصوات".

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