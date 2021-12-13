/665982/الشبكة-الأهلية-للتعليم-تعرض-مميزات-منظومة-اختبارات-UTEST-خلال-الملتقى-الطلابي-الابداعي

شاركت الشبكة الأهلية للتعليم NEN، في الملتقى الطلابي الابداعي الثاني والعشرين لعام ٢٠٢١، الذي ينظمه المجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي، تحت عنوان "أثر التوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات على دور الجماعات في مواجهة التحديات المعاصرة"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية.

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وعرضت آيه مدحت مدير إدارة تطوير الاعمال والمشروعات بالشبكة الأهلية للتعليم، خلال المؤتمر معلومات عن منصة إختبارات UTEST التي تعد منصة متكاملة لإدارة الاختبارات التي تتطلب مستوى عال من المراقبة والأمان، مشيرة إلى أن المنظومة متوفرة من خلال مراكز إختبار معتمدة على مستوى العالم، ويمكن إستخدامها في الامتحانات المنزلية وفق المعايير الدولية للرصد والجودة.

وأضافت، أن منظومة UTEST صممت وفق أحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي لتلبية احتياجات الهيئات الكبرى مثل الوزرات والسفارات والمنظمات غير الحكومية والشركات، بالإضافة للجامعات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تلتزم بالمعايير الدولية في التقييم والاختبار.

وأكدت آيه مدحت أن منظومة UTEST تملك مجموعة من المميزات الفريدة مثل التحكم التلقائي - تعدد اللغات - الأدوات المساعدة - التقارير التحليلية - توفير الوقت - التحكم والتأمين - التحقق من هوية الممتحن - الدفع الإلكتروني وغيرها من المميزات التي جعلت منها منصة إختبارات فريدة وفق المعايير العالمية.

الشبكة الأهلية للتعليم تعرض مميزات منظومة اختبارات UTEST خلال الملتقى الطلابي الابداعي

يذكر ان المؤتمر شهد مشاركة نخبة كبيرة من القيادات التعليمية في الوطن العربي وهم الأستاذ الدكتور فواز الزغول مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، واللواء الدكتور احمد سيد عبد الرحيم رئيس اكاديمية الشروق، والدكتور محمد عاشور نائب وزير التعليم العالي، والدكتورة ياسمين محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، بالإضافة لعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات العربية، وذلك بمقر بأكاديمية الشروق.

كما شارك في الملتقى ٢٤ بحثا من ٢٠ جامعة تمثل ٧ دول عربية هي مصر - الأردن - الامارات - فلسطين - اليمن - عُمان - العراق.