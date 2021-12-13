رجالة سلة الأهلي يحقق الفوز على المصرية للإتصالات بدوري المحترفي

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حقق رجال سلة النادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق المصرية للاتصالات، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الاثنين ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انطلقت المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة المركز الأوليمبي في المعادي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة ٨٥-٧٩.

وشهدت تدريبات رجال سلة الأهلي الأخيرة تركيزًا كبيرًا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الفنية والخططية، مع تخصيص فقرات مكثفة للتدريب على الرميات الثلاثية.

وتوج رجال سلة الأهلي خلال الموسم الجاري بلقب بطولة منطقة القاهرة ولقب البطولة العربية للأندية، قبل أن يحصل على لقب بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

نتيجة المباراة الأولى بالنهائي

خسر رجال سلة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في مباراة الذهاب بنهائي دوري المرتبط للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الاتحاد بنتيجة 83-77.

رحلة الأهلي لنهائي دوري المرتبط

يذكر أن رجال سلة الأهلي بدأ رحلته إلى نهائي بطولة دوري المرتبط من خلال الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وقدم خلالها الأهلي عروضًا قوية وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

واستكمل رجال سلة الأهلي مسيرة الانتصارات في الدورة المجمعة الثانية من خلال الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريًّا في العودة، ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 70-69 في الذهاب والفوز إيابًا بنتيجة 76-72.