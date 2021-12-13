/665978/الأهلي-يحقق-الفوز-على-المصرية-للاتصالات-بدوري-السوبر-لكرة-السلة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات المرحلة الترتيبية لدوري السوبر لكرة السلة.

ويقود الأهلي المدرب الإسباني أوجستي بوش، والذي يقدم مباريات قوية مع المارد الأحمر، ويستمر الفريق في تقديم المباريات القوية خلال هذا الموسم.

وكان فريق الاتصالات قد فاز على الاتحاد في أولى جولات المرحلة الترتيبية بفارق 20 هدف وكانت مباراة اليوم قوية وصعبة للغاية.

ويلتقي الأهلي أمام التأمين في مباراة الجولة الثالثة مساء الجمعة.

وأقيمت مباراة اليوم على صالة المركز الأليمبي بالمعادي.

أوجستي بوش: وافقت على عرض النادي الأهلي بعد تفكير كبير وكنت أفكر في أوروبا فقط

أكد أوجستي بوش، مدرب كرة السلة بالنادي الأهلي، أنه يتواجد مع الأهلي منذ شهرين فقط، وشاهد قوة النادي الكبيرة خلال تلك الفترة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" من السهل العمل داخل النادي الأهلي، والتواجد داخل منظومة ناجحة وثابثة، والعمل مع الأهلي وأن المناخ يناسب من أجل تحقيق النجاحات والبطولات".

وواصل" جاء لي ترحيب كبير من جماهير الأهلي، وأعلم أنهم سعداء بتواجدي مع الفريق وأطلب من الجميع دعم اللاعبين أولا لأننا لدينا فريق على أعلى مستوى ويجب دعم الجميع وليس المدير الفني فقط".

وأكمل" سعيد بالفترة التي قضيتها مع نادي الزمالك، وكلن لدي قرارا بالرحيل للتدريب في أوروبا، ولكن عندما لم يأتي عرض مناسب قررت التواجد داخل مصر".

واختتم" عندما إنتهى تعاقدي مع الزمالك فكرت في عرض النادي الأهلي وقضيت أسبوعا أفكر في الأمر، ثم وافقت مباشرة على عرض النادي الأهلي وسعيد بتواجدي مع الفريق حاليا".

أوجستي بوش: الأهلي يشبه برشلونة وشغف الجماهير في مصر أكبر من إسبانيا خاصة مع القلعة الحمراء

أكد أوجستي بوش، مدرب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، أنه يعرف حجم الضغوطات المتواجدة داخل النادي الأهلي من أجل الفوز بالبطولات بشكل مستمر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" بداية تدريبي في كرة السلة كانت من داخل نادي برشلونة، وأنا حاليا في النادي الأهلي، وهناك تشابة كبير بين لبفريقين نظرا للتاريخ الكبير لكل فريق، وفترتي مع البلوجرانا كانت ناجحة، وأتمنى أن تكون كذلك مع الأهلي".