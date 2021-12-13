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11:31 م - الإثنين 13 ديسمبر 2021

دوت الخليج

وقال أبو هشيمة:" بمناسبة ان اسمي موجود في التسريبات المفبركة دي.. انا عمري ما كنت بعلق على هذيان الاخوان ومذيعينهم برة .. بس المرة دي الموضوع مضحك قوي ومش قادر معلقش .. يعني ازاي ٤٠٠ طن ب٢ مليون و٤٠٠ الف ادفع عليهم ٢٠ مليون رشوة .. ليه قضبان دهب؟! .. وعبد الله الشريف يا عبقري زمانك مفكرتش قبل ما تذيع التسريبات دي تحسب الارقام كويس.. نصيحتي ليكم روحوا الاول اتعلموا الحساب واحفظوا جدول الضرب قبل ما تفكروا في موضوع الفبركة ده .. عشان شكلكم بقى وحش قوي والله".

أحمد أبو هشيمة عن التسريب المفبرك «تحية تقدير لرجال الداخلية والأمن الوطنى»و«عايز أقول للإخوان الموضوع مضحك ..أدفع 20مليون رشوة ليه؟ ..هى القضبان دهب»

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا مهمًا يكشف حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة وقال البيان: «انطلاقاً مـن جهـود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته.. وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام، وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء / فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية ... واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات.. وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة».

وأضافت: «أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها.. حيث تبين أن الأول يدعى / حنفي عبدالرازق السيد محمـد (61 عاما – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد٢٢قضية متنوعة: نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار).. والثانية تُدعى / ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عاما – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية)».

وتابعت: «أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي.. وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية.. وقيام المدعو حنفي عبدالرازق بتسجيل المحادثـة الهاتفيـة المشـار إليها لترويجهـا فـي أوسـاط المحيطـين به وبثها لمجتمـع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسئولين بالدولـة وقدرتـه علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص.. وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها».

وأوضحت: «كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف والذي تبين أنه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (٤٢ عاما- سمسـار- يقيم بمحافظة الإسكندرية) حيـث تبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدى وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن.. وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات».