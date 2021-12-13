/665981/حزب-الشعب-الجمهورى-عن-التسجيل-المفبركتحية-تقدير-للبواسلونجدد-دعمنا-للرئيس-السيسى

تقدم حزب الشعب الجمهوري بخالص الشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية البواسل على جهودهم المتواصلة من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

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وأكد الحزب في بيان له أن وزارة الداخلية تواصل منذ ثورة يونيو التصدي ببسالة وخطط محكمة للمؤامرات التي تدبرها الجماعة الإرهابية لزعزعة استقرار الوطن.

وأشاد الحزب بالاحترافية التي مكنت وزارة الداخلية للكشف من المتورطين مع الجماعة الإرهابية في فبركة تسريبات أذاعها الإخواني الهارب عبد الله الشريف خلال أيام قليلة من نشر الفيديو عبر منصات مناهضة للدولة المصرية.

حزب الشعب الجمهورى عن التسجيل المفبرك«تحية تقدير للبواسل..ونجدد دعمنا للرئيس السيسى»

كما أشاد الحزب بالشفافية التي تعاملت بها وزارة الداخلية في إطلاع الرأي العام على حقيقة هذه التسريبات المفبركة وتقديم الجناة للمحاكمة.

وجدد الحزب دعمه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة الوطنية لكشفهم المحاولات الفاشلة من قبل الجماعة الإرهابية للنيل من وحدة وصلابة الشعب المصري.