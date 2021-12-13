خاص دوت الخليج ..النائبة مرفت إلكسان تتقدم بتعديلات تشريعية جديدة على قانون الضريبة على الدخل «مستند»

/665983/خاص--تحيا-مصر-النائبة-مرفت-إلكسان-تتقدم-بتعديلات-تشريعية-جديدة-على-قانون-الضريبة-على-الدخل-مستند

أعلنت النائبة مرفت إلكسان مصر،عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، متعلق برفع الشريحه المعفاه في الماده ٨ من قانون الضريبه علي الدخل رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥ من ١٥٠٠٠ جنيه إلي ١٩٠٠٠ جنيه، وتعديل الماده ١٣ بند ١،برفع الإعفاء الشخصي للممول من ٩٠٠٠ جنيه الي ١٠٠٠٠ جنيه.

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