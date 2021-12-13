/665984/إقالة-عبد-الحليم-علي-من-منصب-مدير-الكرة-بالنادي-المصري

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، عن إقالة عبد الحليم علي من منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قرار الإقالة بعد فوز المصري على المقاصة بنتيجة 3/2، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار إدارة النادي البورسعيدي، بسبب الخلافات مع عبد الحليم علي في الفترة الأخيرة، وتحديدا في أزمة مستحقات اللاعبين الخاصة بمقدمات عقود الموسم الجديد، ومكافآت التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الافريقية.، ليقرر المجلس في الأخير إقالته.

المصري يتفوق على المقاصة بثلاثية بمؤجلات الدوري

قدم المصري مباراة قوية وكان هو الطرف الأفضل خلال مجرياتها، كما شهد اللقاء تألق لأوستن أوموتو مهاجم الفريق البورسعيدي، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من هجمة.

وأحرز أهداف المصري كلاً من حسين رجب وأحمد الشيخ وأوستن أموتو، بينما سجل للمقاصة سيرجي إيريك وإسالم محمد يوسف، ليتنهي اللقاء بفوز المصري بنتيجة 3/2 تحت قيادة المدرب التنسي معين الشعباني.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري عند النقطة رقم 10 في المركز الرابع، بينما ظل المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – أحمد شديد.

خط الوسط: حجاج عويس – إلياس الجلاسي – حسين رجب.

خط الهجوم: أحمد الشيخ – أحمد حمودي – أوستن أوموتو.

حكم المباراة:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري ونظيره فريق مصر المقاصة والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز ، ويضم الطاقم كل من ابراهيم نور الدين حكمًا للساحة ومعه كل من احمد توفيق طلب و رمضان هنداوي كمساعدين ، بالإضافة إلى صبري ابراهيم حكمًا رابعًا ، فيما يتولى عبد العزيز السيد مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله احمد جمال .

نتيجة المصري وريفرز يونايتد

انتهت أحدداث مباراة المصري البورسعيدي وريفرز يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب الدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل المصري البورسعيد هدف وحيد في لقاء الذهاب، أمام ريفرز يونايتد، في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر المباراة عن طريق محمد عنتر.

وبلغ المصري البورسعيدي دور الـ 32 الإضافي على حساب سلطات الموارد الأوغندي، بعدما تعادل سلبياً في مباراة الذهاب وفاز بهدف دون رد في لقاء العودة