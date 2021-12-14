سفير مصر فى البحرين يستقبل الفائزين بجائزة ناصر بن حمد

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، الشباب المصرى الذين تم تكريمهم فى حفل توزيع جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابى فى نسختها السادسة.





وهنأ السفير المصرى الشباب على أعمالهم التى عكست تفوق الشباب المصرى فى مختلف مجالات المسابقة مثل الرسم والهندسة المعمارية والتصميم الجرافيكى وصناعة الأفلام، وبما يعكس تميزهم وكونهم نموذجًا مشرفًا لمصر فى المحافل الدولية. وأشار السفير المصرى إلى أن المشاركات المصرية فى المسابقة توجت بالفوز بالعديد من المراكز المتقدمة وهى: فى مسابقة الرسم، محمد قنديل فى المركز الثانى؛ وفى الهندسة المعمارية، إيمان الكيلانى ومحمود عبد الرؤوف فى المركز الأول عن الفئتين العمريتين 18-24 و25-35 على التوالى؛ وفى التصميم الجرافيكى أميرة الطنانى فى المركز الأول وآلاء السيد فى المركز الثانى وعمر متولى فى المركز الثالث؛ وفى صناعة الأفلام، جنة محمد فى المركز الثالث.

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