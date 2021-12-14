غادة والى: 189 دولة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بينها مصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقع عليها 189 دولة من بينها مصر، مؤكدة أن الفساد جريمة عابرة للحدود وتؤثر على التنمية والنمو.





وقالت غادة والى، خلال اتصال هاتفى مع قناة "الحياة" الفضائية لبرنامج "الحياة اليوم"، إننا "نعمل على إنشاء شبكة لتبادل المعلومات بين الدول أثناء التحقيق فى قضايا الفساد، كما يتم تيسير عملية تبادل الخبراء، ونعمل أيضا على تشريعات نموذجية ونساعد الدول خلال مراجعة استراتيجيتها فى مكافحة الفساد، واستعراض النتائج وإظهار الثغرات الفنية والقانونية والفجوات التى ينفذ منها الفساد". وأشارت المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة إلى أنه "كلما زادت الميكنة وقل التعامل البشرى تمت السيطرة على منافذ الفساد، كما نعمل على رفع الوعى العام الدولى بأهمية التكاتف والتعاون الدولى لمكافحة الفساد".

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