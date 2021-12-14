الصحة: مصر تمتلك جهات بحثية تعمل على إنتاج لقاح كورونا

وقال عبدالغفار، فى تصريحات مساء اليوم الإثنين، إن هناك جهة بحثية أخرى من جهات تابعة لوزارة الزراعة نجحت فى إجراء التجارب ما قبل الإكلينيكية على الحيوانات لإنتاج لقاح مصرى.
وأوضح: "الآن قدمنا الملف إلى هيئة الدواء وخلال حوالى أسبوع يتم النظر فى الملف لبدأ العمل"، معلنا أن المؤشرات الأولية فى اللقاحين إيجابية والأمان والفاعلية جيدة ولدينا أمل خلال فترة تصل من 6 إلى 8 شهور سيتم خلالها البدء فى تصنيع اللقاحين المصريين.
فى سياق آخر، أكد المتحدث الرسمى بوزارة الصحة، وجود 46 مركزا مرخصا لزارعة الأعضاء البشرية فى مصر، موضحا أنه منذ يناير الماضى حتى الآن صدرت 466 موافقة خاصة بزراعة الأعضاء ويعتبر هذا الملف مهم جدا والقيادة السياسية تتابع بشكل مباشر ملف زراعة الأعضاء البشرية.
وأضاف عبدالغفار أن القانون الخاص بزراعة الأعضاء يسمح بنقل الأعضاء من المتوفى لكنه لم يتم تفعيله حتى اليوم ونخطط لإعادة عرض ملف نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحى على المجتمع.
وأكمل: "نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحى لا يتعارض من القواعد الدينية ولكن نحتاج إلى حوار مجتمعى لتوضيح هذا الأمر".
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