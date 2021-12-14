الصحة: 799 إصابة جديدة بـ كورونا.. و44 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 307926 حتى اليوم.





وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 799 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

بيان كورونا اليوم

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 369997 من ضمنهم 307926 حالة تم شفاؤها، و21104 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

كورونا فى مصر

وخصصت وزارة الصحة عديدا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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