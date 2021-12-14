جدة - نرمين السيد - أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبى بالقناة قبل موعده المحدد بـ 6 أشهر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ازدواج فى البحيرات المرة، وهو الأمر الذى سيسمح بزيادة عدد السفن فى المجرى الملاحى.





وقال الفريق ربيع، خلال اتصال هاتفى مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن أعمال التطوير تسير وفق المخطط لها، والتى ستنتهى فى يونيو 2023، مضيفا: "نحن نعمل على التطوير خلال العمل ولم تتوقف الأعمال فى القناة خلال مرحلة التطوير"، شارحا أن التطوير يسمح بزيادة 6 سفن فى المجرى، بالإضافة إلى العمل على تطوير من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 بتوسعة مساحتها 40 مترا وتعميق لمسافة 27 مترا من أجل تحسين الملاحة. وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه لا يوجد أى ردود أفعال سلبية تجاه الزيادة المقدرة بـ6% والتى سيتم تطبيقها اعتبارا من شهر فبراير المقبل، مضيفا أن الزيادة لا تذكر كون الحاوية ارتفعت لألف دولار والـ6% هى نسبة ضئيلة جدا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة ربيع: التطوير سيسمح بزيادة عدد السفن فى المجرى الملاحى للقناة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.