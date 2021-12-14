مصطفى فهمي بعد انفصاله عن فاتن موسى:«العزوبية حلوة..والستات بتعكنن على الراجل»

/665986/مصطفى-فهمي-بعد-انفصاله-عن-فاتن-موسىالعزوبية-حلوةوالستات-بتعكنن-على-الراجل

هاجم الفنان مصطفى فهمي المرأة في أول ظهور إعلامي له، بعد فترة انقطاع طويلة، مشيرا إلى أن أزمته الأخيرة مع طليقته فاتن موسى جعلته يفهم أساليب المرأة وحيلها.

دوت الخليج يرصد هجوم مصطفى فهمي على المرأة

وقال مصفطى فهمي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”: “العزوبية حلوة جدا ومفيدة”.

وتابع: “الست صعبة وفهمها صعب، لأنها متغيرة، تجربتي الأخيرة فهمتني الوضع كله، الست لو عازت تريحك هتريحك، وفي ستات بتبقى عايزة تعكنن عليك، مش بتحب الراجل يبقى مبسوط خالص”.

وأضاف: “مجرد مابتبصم على الورق بتحس انك بقيت ملكها، فتبدأ تعكنن عليك وتتلكك عشان تتخانق معاك، اللي هو انت مبسوط وبتضحك ليه”.

انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى

هذا وقد كشفت المحامية سناء لحظي ، في تصريحات لمجلة «الجرس» عن انفصال الفنان المصري مصطفى فهمي عن زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام ل 6 سنوات.

وقالت سناء لحظي إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

فاتن موسى تتهم مصطفى فهمي بالإستلاء على متعلقاتها بشقة الزوجية

وكانت فجرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تصريحات جديدة بشأن أزمتها مع زوجها الفنان المصري مصطفى فهمي، مشيرة إلى أنه قام بالإستلاء على جميع مستحقاتها ومتعلقاتها الشخصية بشقة الزوجية.

وكتبت فاتن موسى عبر موقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”: “أين متعلقاتي الشخصية ؟؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟؟ أين مجوهراتي؟ أين أكسسوراتي ؟ أين اللاب توب الخاص بي؟؟؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية وجزمي ؟؟ كل دا خدت معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي خلال ١٢ يوم فقط ؟؟”.

وتابعت: “أنا في شقة الزوجية الآن حسب الشرع، بعد تقديم محاميه إشهاد الطلاق على عنوان شقة الزوجية هذه الكائنة... عقار...، وذلك لحين استرجاع واسترداد كاقة متعلقاتي الشخصية وحقوقي الشرعية والقانونية، بما فيهم مهري الغير مقبوض بعد، وهو شقة بذات المستوى باسمي طبقاً لاتفاق مصطفى فهمي معي وبشهادة الشهود حال قيام الزوجية بداية الزواج، وتجهيزها بمنقولاتي الزوجية”.

ومن جانبه أكدت مصادر بأنه قام الثنائي بتحرير محاضر ضد بعضهم، بشأن سرقة متعلقات شقة الزوجية بالدقي، وبدأ في تبادل الإتهامات لبعضهم البعض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق