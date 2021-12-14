ميدو: فكرة بيان الأهلي «دي حركات الخطيب»

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن أزمة تضارب كأس العالم للأندية وكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة النهار ببرنامج "الريمونتادا": "اللي ماسك ملف ازمة مونديال الأندية في الأهلي "معلم" و رد بذكاء كبير جدًا في البيان وبيفهم شغل الميديا، رد الأهلي هو "جول في المقص".

وأضاف: "تصريحات المهندس أحمد مجاهد وضعت مسؤولي كاف في ازمة، وكنت أتمنى أن لا يتحدث من الأساس، ولكن ضغوط الإعلام والأهلي تسببت في خروج رد فعل من مجاهد".

وأردف: "صاحب فكرة بيان الأهلي هو محمود الخطيب، دي "حركات" بيبو، والبيان عمل تأكيد لكلام المهندس أحمد مجاهد ووضعه في خانة اليك".

وأكمل: "بطولة كأس العالم للأندية هي "تتويج" لعمل الأهلي طوال الموسم بعد التتويج بأفريقيا، وهدف الأهلي هو الحصول على ميدالية ولذلك يريد المشاركة بكامل نجومه".

وأختتم قائلاً: "يا اما كأس امم افريقيا مش هيتلعب في موعده، يا اما كأس العالم للأندية مش هيتلعب في موعده، يا اما مصر مش هتتأهل للأدوار النهائية، مفيش حل رابع، محدش يفكر في حاجة تانية".

غياب الشناوي عن تدريبات المنتخب الجماعية قبل مواجهة تونس

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبا مسائيًا على ملعب التدريب المخصص له في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للقاء المنتخب التونسي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب.

وأقيم المران على مرحلتين تضمنت الأولى تدريبات داخل قاعة "الچيم" الملحقة بملعب التدريب، وتضمنت المرحلة الثانية من المران تدريبات جماعية داخل الملعب.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب، أمام المنتخب التونسي، بعد الفوز في ربع نهائي البطولة على الشقيق الأردني بنتيجة 3/1.

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بتخصيص 50% من المساحة الإستيعابية من مدرجات ستاد ملعب اللقاء "974"، لحضور جمهور نسور قرطاج.