حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن هناك انخفاضا آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشرقية.

الطقس اليوم

وأضافت أن الطقس سيكون مائلا للبرودة على السواحل الغربية، كما سيكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. وعن حالة الطقس ليلا، يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وكشفت الأرصاد عن وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الدلتا على فترات متقطعة.