مصطفى فهمي: «أنا وحسين حظنا وحش في الستات»

تحدث الفنان مصطفى فهمي عن علاقاته بشقيقه الفنان حسين فهمي، خاصة أن أصبحا الثنائي عزاب خلال الأونة الأخيرة، مشيرا إلى أن علاقتهما أصبحت مترابطة بشكل كبير.

دوت الخليج

وقال مصطفى فهمي، خلال برنامج “الحكاية”: “علاقاتي بحسين بقت كويسة جدا الفترة دي عشان بقينا عزاب، بنعيد الذكريات وبنخرج والموضوع فيه انبساط”.

وتابع: “أنا وحسن فهمي بقينا أشهر عزاب في الوطن العربي حاليًا، وحظنا وحش في الستات وبندفع التمن ديما”.

مصطفى فهمي يهاجم المرأة

هذا وهاجم الفنان مصطفى فهمي المرأة في أول ظهور إعلامي له، بعد فترة انقطاع طويلة، مشيرا إلى أن أزمته الأخيرة مع طليقته فاتن موسى جعلته يفهم أساليب المرأة وحيلها.

وقال مصفطى فهمي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”: “العزوبية حلوة جدا ومفيدة”.

وتابع: “الست صعبة وفهمها صعب، لأنها متغيرة، تجربتي الأخيرة فهمتني الوضع كله، الست لو عازت تريحك هتريحك، وفي ستات بتبقى عايزة تعكنن عليك، مش بتحب الراجل يبقى مبسوط خالص”.

وأضاف: “مجرد مابتبصم على الورق بتحس انك بقيت ملكها، فتبدأ تعكنن عليك وتتلكك عشان تتخانق معاك، اللي هو انت مبسوط وبتضحك ليه”.

انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى

هذا وقد كشفت المحامية سناء لحظي ، في تصريحات لمجلة «الجرس» عن انفصال الفنان المصري مصطفى فهمي عن زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام ل 6 سنوات.

وقالت سناء لحظي إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

محامية فاتن موسى تهاجم محامية مصطفى فهمي

وفي وقت سابق، هاجمت محامية الإعلامية فاتن موسى، محامية الفنان مصطفي فهمي، في بيان جديد، والتي نشرته فاتن موسي طليقة الفنان مصطفي فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت محامية فاتن موسى: نقرر لإخواننا المصريين وأصحاب القضاء العادل بعدم معقولية أي حديث تقدمت به الأستاذة سناء لحظي على السوشيال ميديا فى النَّيل من موكلتي الإعلامية فاتن موسى، وأنه يخالف العقل والمنطق ويناقص فى كل حديث قررته برواية مختلفة.