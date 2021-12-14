ميدو: اُطالب الاتحاد الاوروبي بالاستعانة بالحاج عامر حسين في القرعة القادمة

/665989/ميدو-اطالب-الاتحاد-الاوروبي-بالاستعانة-بالحاج-عامر-حسين-في-القرعة-القادمة

تحدث أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك وبعض الفرق الأوروبية، حول قرعة دوري أبطال أوروبا بالأمس بعد إعادتها بسبب الاخطاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدوفي تصريحات تليفزيونة على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا":" أطالب الاتحاد الاوروبي بالاستعانة بالحاج عامر حسين في القرعة القادمة للاستفادة من خبراته".

وأكمل: "اول ما شوفت أرشافين في قرعة الابطال قولت هيحصل مصيبة ، ولن تستكمل القرعة بالشكل الطبيعي".

وعن منتخب مصر قال: "قيل في إحدى البرامج التلفزيونية أن كيروش فوق التقييم، ولكن مفيش مدرب في العالم كله فوق التقييم، كل مدربين العالم بيتم انتقادهم".

وأردف: "بطولة كأس العرب هتفرق مع الجيل دا قبل كأس امم افريقيا معنويا لإن الجيل دا محتاج يكسب بطولة، وهتفرق ماديا لإننا "مش اغنى اتحاد كرة في العالم".

وزاد: "لتعويض غياب حجازي لازم حمدي فتحي يلعب مسّاك ضد تونس ولاشين في نصف الملعب، لإن ياسين لو شارك هيحصل أزمة لان لاعيبة تونس بتعرف تاخد ضربات جزاء".

وأختتم قائلاً: "كيروش معندوش مشكلة يلعب بمحمد صبحي على حساب محمد الشناوي، وإصابة حمدي فتحي مزعجة لكيروش اكتر من اصابة الشناوي لإنه اللاعب الوحيد اللي بيقدر يقطع كرة في القائمة".

غياب الشناوي عن تدريبات المنتخب الجماعية قبل مواجهة تونس

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبا مسائيًا على ملعب التدريب المخصص له في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للقاء المنتخب التونسي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب.

وأقيم المران على مرحلتين تضمنت الأولى تدريبات داخل قاعة "الچيم" الملحقة بملعب التدريب، وتضمنت المرحلة الثانية من المران تدريبات جماعية داخل الملعب.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب، أمام المنتخب التونسي، بعد الفوز في ربع نهائي البطولة على الشقيق الأردني بنتيجة 3/1.

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بتخصيص 50% من المساحة الإستيعابية من مدرجات ستاد ملعب اللقاء "974"، لحضور جمهور نسور قرطاج.