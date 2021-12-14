تحذير شديد اللهجة من لجنة مكافحة كورونا ضد «مجموعة البرد» (فيديو)

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على قناة ON الفضائية.
خطورة كوكتيل البرد
وأكد الدكتور محمد النادى أن انتشار ما يسمى بـ "حقنة البرد" أو "كوكتيل البرد" أو "مجموعة البرد" على اختلاف المسميات، فى الصيدليات، والتى هى عبارة عن 3 حقن مخلوطة ضمن بعضها البعض، هو اختراع من بعض الصيادلة الذين يرتاد مقارهم بعض مرضى البرد فيقول لهم "العلاج أهو"، مشددا على أن هذا الكوكتيل عبارة عن ثلاثة مركبات خليطة تتكون من مسكن يحمل اسم ديكلوفيناك الصوديوم، والثانى الكريتزون، وثالث المكونات هو مضاد حيوى مجهول، واصفا إياها بـ "المصيبة الكبرى".
مجموعة البرد
وتابع: الكرتيزون مصيبة كبرى والمضاد الحيوى لم نسمع به من قبل لأنه يُعطى لمرة واحدة ويدعى أنه يمنح المناعة الكافية ومفيش حاجة فى تاريخ العلم تقول إن هناك مضاد حيوى يُمنح كجرعة واحدة، ومش مفروض حد مصاب بالبرد ياخد مضاد حيوى.
وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : "نحن نجنى آثار تعاطى حقنة البرد ليل نهار ونزلة البرد الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية وإذا أخذ المضاد الحيوى يؤخذ كإجراء إحتياطى لضمان عدم وجود عدوى بيكتيرية، والكورتيزون فى الحقنة يؤدى لتنشيط الالتهاب ويرفع الضغط وبيجيب سكر وبيعمل هشاشة فى العظام ودى مصيبة سودا".
جدير بالذكر، أن برنامج "كلمة أخيرة"، يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة والنصف مساء على قناة أون الفضائية.
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