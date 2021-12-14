/665964/سياحة-النواب-تستكمل-مناقشة-قانون-المنشآت-الفندقية-والسياحية

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عضد اجتماعاته لمناقشة عدد من طلبات لاحاطة المقدمة من النواب، وتعقد سياحة النواب برئاسة نورا علي ، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بالاشترا مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان اليوم

قانون المنشآت السياحية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك فى مجموع مواده، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة قادمة.

وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.