أكاذيب الإخوان ضد مؤسسات الدولة.. المفتى: الزبد سيذهب جفاء

جدة - نرمين السيد - أصدر فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بيانا حول مواصلة جماعة الإخوان الإرهابية حروبها لتضليل وعى الشعب وتشكيكه فى مؤسسات الدولة.





وقال مفتى الجمهورية، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لا زلت موقنا تمام اليقين أن حرب الدولة ومؤسساتها مع جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال مستمرة، وأن تلك الجماعة التخريبية تراهن على تضليل وعي الشعب باستخدام أدوات حروب الجيل الخامس".

وتابع المفتى: "أنا على يقين بأن الزبد سيذهب جفاء .. وأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض".

القبض على صاحب التسريب المفبرك

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت فى بيان لها، أمس الإثنين، حقيقة التسريب المفبرك والمزعوم لإحدى مؤسسات الدولة.

وقالت إن الشخص الذى تمكنت قوات الأمن الوطنى من القبض عليه يدعى حنفى عبدالرازق السيد محمد، يروى القصة من بدايتها بتأكيده أنه يبلغ من العمر 61 عاما، يقيم بالقطامية، وأنه كان يمارس أعمال النصب منذ الصغر، كما واجه تهما بالتنقيب عن الآثار.

التسريب المفبرك

وتابع: "انتحلت اسم اللواء فاروق القاضى، وأنه يعمل مستشارا فى رئاسة الجمهورية، وبعد فترة بدأت أتواصل مع الأشخاص الذين يواجهون مشاكل ونزاعات على الأرض لإنجاز مصالحهم، وبعدها اتجهت إلى رؤساء الشركات لتقوية علاقتى بهم وإهامهم بعلاقاتى القوية مع مسؤولين فى الحكومة.

وأضاف: "بعد ذلك كنت أرسل التسجيلات المتواجدة على هاتفى لإرسالها لكل الناس كى أقوى علاقتى بهم، زمنذ 3 أشهر تعرفت على واحدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، وتحدثنا سوبا، وقمت بتسجيل مكالمات لها وأرسلتها لبعض الأشخاص، وفوجئت بـ عبدالله الشريف، الإخوانى، نشر على "توتير" تسجيل لمكالمة بينى وبين المدعوة ميرفت.