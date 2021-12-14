مشروعات النواب تناقش خطة وزارة البترول لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة..اليوم

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، وتناقش لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل،

لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هناء سرور، بشأن" تدنى أجور العاملين المؤقتين والمعينين بمراكز الشباب".

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن " مشكلة غلق مكتب تأمينات مركز ومدينة القنطرة شرق منذ فترة دون ابداء أسباب واضحة ". - استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن " قرار السيد العضو المنتدب لشركه "سيد للأدوية" رقم (653) لسنة 2021 بتجميد العمل بالمركز الرئيسي وفروعها من 17/10/2021 ".

لجنة الصناعة

وتناقش لجنة الصناعة برئاسة معتزمحمود ، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب/ ميرال جلال الهريدي، بشأن منطقة العكرشة الواقعة بمركز الخانكة على مساحة 494.4 فدان بإجمالي مصانع 480 مصنع، رغم صدور القرار الجمهوري بتخصيصها منطقة صناعية مازالت منطقة عشوائية تفتقد للتطوير والخدمات الأساسية ويتصاعد منها الأدخنة التي تسبب أمراض مزمنة وتعمل المنشآت الصناعية فيها دون ترخيص لعدم وجود الهيئات المختصة بالترخيص والتفتيش بتلك المنطقة الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

لجنة المشروعات الصغيرة

تعقد لجنة المشروعات الصغية برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مناقشة خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.