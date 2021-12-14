«الفقر أبرزهم».. أسباب عمل 160 مليون طفل حول العالم في سن مبكر 

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يتزايد أعداد الأطفال العاملين في العالم يومًا بعد يوم، حيث وصلت أعداد الأطفال العاملين إلى 160 مليون طفل، مع وجود ملايين آخرين معرضين لخطر العمل بسبب فيروس كورونا.

دوت الخليج

أكثر من 160 مليون طفل حول العالم يعانون من العمل في سن مبكر

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» على أن هناك طفل واحد من كل عشرة أطفال حول العالم يعاني في سوق العمل.

وفي ظل انخفاض عدد الأطفال العاملين بما يقرب من 94 مليون منذ عام 2000غير أن معدل ذلك الانخفاض تباطئ بنسبة الثلثين في السنوات الأخيرة، حيث تعمل منظمات الطفولة ومنها اليونسيف على وضع حد لعِمالة الأطفال بجميع أشكالها بحلول عام 2025.

أسباب العمل فى سن مبكر

ويعتبر الفقر أحد الأسباب التي تعوق الأطفال ويحرمهم من التعليم، لأن الأسرة التي تعيش في فقر شديد تضطر إلى اختيارات غير عادلة بسبب ظروفهم وحياتهم الصعبة، حيث تلجأ تلك الأسر لإجبار أطفالهم على العمل ومن ثم الزواج وتحملهم المسئولية في سن مبكر.

ووفقًا للتقديرات الرسمية تبلغ نسب عمالة الأطفال في مصر إلى ما يقرب 2 مليون طفل، كما تتخطى عدد الساعات التي يقضيها هؤلاء الأطفال حاجز الـ9 ساعات يوميًا، وتزيد عن 6 أيام في الأسبوع وهو ما يتجاوز عدد ساعات العمل للكبار.

وتتفق كافة دساتير العالم على تجريم عمل الأطفال وتعتبرها جريمة يُعاقب عليها القانون، ويتم الاحتفاء بمواجهة هذه الظاهرة عالميا في يوم 12 من يونيو من كل عام.

وينص الدستور المصري في مادته الـ 80 تحديدا على التزام الدولة برعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف.

وجاء نص المادة في الدستور المصري كالتالي:"تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. كما يحظر تشغيله قبل تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي. ويحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر”