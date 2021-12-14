/665949/فصل-هؤلاء-الموظفين-من-وظائفهم-الخميس-المقبل

المخدرات من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، لذلك تسعي الدولة إلي الحد من هذه الظاهرة ولاسيما لدي الموظفين، ففي كثير من الأحيان يكون العنصر البشري السبب في كثير من الحوادث التي تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص، وتكون المخدرات هي العنصر الرئيسي في هذا، ومن هنا تأتي أهمية الكشف عن التعاطي للمخدرات حتي نصل لبيئة عمل آمنة للجميع.

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وفي ضوء ذلك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

وحددت المادة الثانية من القانون فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم: العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ونصت المادة الثالثة على أنه يشترط لشغل الوظائف العامة في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، والتي تتمثل في هى الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.